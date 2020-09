Imola. Il 31 agosto al centro sociale “La Tozzona” si è tenuto l’incontro organizzato dal Pd con candidato sindaco Marco Panieri e l’assessore regionale Andrea Corsini, condotto dalla consigliera regionale Francesca Marchetti.

L’assessore regionale Corsini è assertivo: “La Bretella Nord-Sud rappresenta un collegamento indispensabile. Lo era ieri e lo è a maggior ragione oggi che si progetta la rigenerazione economica del territorio imolese. Trasporti e collegamenti sono fondamentali per la competitività del nostro sistema territoriale, ed anche pilastri della sicurezza dei cittadini”.

L’assessore parla anche della necessità di una maggiore spinta da parte dell’Amministrazione Comunale: dopo l’inerzia di questi anni, in cui dal Comune di Imola non sono arrivati grandi input sul tema delle infrastrutture, è necessario accelerare: “Nel nostro paese, per portare avanti le opere pubbliche occorre presenza e perseveranza da parte delle istituzioni comunali e degli assessori”.

Marco Panieri ribadisce l’esigenza di lavorare in modo rapido ed efficiente: “Quando parliamo della Bretella parliamo anche e soprattutto di qualità della vita. Non dimentichiamo che la Pedagna è il quartiere con il maggior numero di residenti, oltre che porta aperta verso la Vallata del Santerno. Occorre accelerare i lavori strategici di infrastruttura in un’ottica di riduzione dell’impatto ambientale e acustico, oltre che di miglioramento dei collegamenti.”