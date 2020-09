Castel San Pietro (Bo). A pochi giorni dal successo dello spettacolo musicale “Rainbow Show”, all’Arena comunale è in programma un’altra divertente e frizzante serata per tutti organizzata dall’associazione culturale castellana Spazio L.I.F.E., nell’ambito del programma estivo promosso dall’assessorato alla Cultura. Giovedì 3 settembre alle 21 andrà in scena “Love show”, recital leggero e frizzante sul tema dell’amore nelle sue molteplici sfumature, scritto e diretto da Sabina Niceforo ed interpretato dal “Bla Bla Lab”.

Questo spettacolo in parole e musica vede la presenza sul palco, oltre che di questo gruppo di artiste amatoriali, tutte allieve dei laboratori di Spazio L.I.F.E., anche del musicista Giampiero Cannamela, dell’istrionico Antonio D’Ugo e delle due coppie di ballerini Sandro&Ambra e Vale&Greg, nonché della giovanissima e dotatissima cantante Emily Gregorio, che è stata partner lo scorso inverno di Gianni Morandi in alcune performances teatrali.

E’ obbligatoria la prenotazione contattando Sabina Niceforo al 333 2731652 (telefono, sms, whatsapp). La serata avverrà nel pieno rispetto della normativa anti-covid: sarà richiesta l’igienizzazione delle mani all’ingresso, l’utilizzo della mascherina fino al raggiungimento del proprio posto in platea (allo spettacolo si potrà assistere anche senza), il distanziamento dei posti (salvo nel caso in cui si sia congiunti).

L’ingresso è ad offerta libera: il ricavato servirà interamente per sopportare i costi di gestione e realizzazione dell’evento. Tutti gli artisti e lo staff organizzativo sono presenti a titolo assolutamente gratuito.

L’ultimo appuntamento estivo proposto da Spazio Life all’Arena è la serata “Balera sotto le stelle”, organizzata in collaborazione con Centro Sociale Scardovi e Auser, in programma giovedì 10 settembre alle 21. “Non sarà una serata danzante – precisano gli organizzatori -, ma uno spettacolo che vedrà impegnati alcuni degli artisti che negli anni scorsi hanno animato la seguitissima omonima rassegna castellana per gli appassionati di ballo”.

In caso di maltempo gli spettacoli saranno annullati. Info sul calendario dell’Arena: Ufficio Cultura tel. 051 6954112 – www.cspietro.it – pagina FB del Comune www.facebook.com/cspietro/