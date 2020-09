Caro direttore,

vorrei ringraziarla vivamente e farle le mie congratulazioni per le preziose informazioni fornite attraverso i vostri articoli “Covid 19” , per comunicare il mio rientro in Italia e prenotare il tampone all’Ausl di Imola.

Era da parrecchi giorni che cercavo di contattare l’Ausl di Imola ( reparto Covid 19) senza mai riuscirci. Leggendo le vostre informazioni e usando i siti da voi suggeriti sono riuscito a fare tutto in 5 minuti!

Complimenti a Lei e ai suoi collaboratori per i progressi fatti negli ultimi tempi per dare le notizie e le informazioni utili ed essenziali.

Spero che leggilanotizia.it diventi un compagno inseparabile per tutti gli imolesi ed i romagnoli.

(Gianni Mannis)