Imola. L’Ascom ha un nuovo presidente: si tratta di Danilo Galassi, patron del Molino Rosso, già presidente dell’Associazione dal 2000 al 2018.

Eletto giovedì 3 settembre 2020 dal Consiglio Generale dell’Associazione, Danilo Galassi resterà a capo dell’Associazione fino al 2022. La nuova nomina è stata necessaria in seguito alle dimissioni di Gianluca Alpi, che era stato eletto alla carica nel luglio 2018.

La scelta di nominare Galassi quale nuovo Presidente di Confcommercio Ascom Imola esprime la volontà dei consiglieri, rappresentanti dell’imprenditoria e delle attività associate, di eleggere una figura chiave del mondo associativo, un imprenditore con una storia importante, conosciuto per l’impegno da sempre dedicato a sostegno dello sviluppo delle imprese dei settori del commercio, del turismo, dei servizi, delle attività professionali e del lavoro autonomo.

“Accetto questa carica con molto entusiasmo e senso di responsabilità. Svolgerò il mio mandato con impegno e passione per rappresentare il mondo imprenditoriale del Circondario Imolese e operare a sostegno delle imprese associate a Confcommercio Ascom Imola – dichiara Galassi – “Il mio obiettivo, nella consapevolezza del difficile momento che le imprese stanno affrontando, è costruire un futuro più ricco di soddisfazioni e di certezze per l’associazione e per i nostri soci”.

Nella stessa assemblea del Consiglio Generale del 3 settembre 2020 Laura Frattin, titolare dell’attività “Verdarte” di Imola nonché Vice Presidente di Federfiori Emilia-Romagna e Presidente della sezione comunale “Imola Centro” di Confcommercio Ascom Imola, è stata eletta nuovo membro della Giunta di Confcommercio Ascom Imola.