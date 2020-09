Imola. Appuntamento per un bel film e una buona causa al Drive-In il 7 settembre alle 21. In occasione del film “Il Signore degli Anelli”, l’associazione culturale App&Down, ha deciso di devolvere l’intero incasso della serata a favore del reparto di Pediatria e Nido dell’Ospedale “Santa Maria della Scaletta”, in particolare per l’acquisto di strumenti quali saturimetri e fonendoscopi.

“Neanche la pioggia ci ferma. Siamo felici di dare il nostro contributo al mondo dei bambini – spiega Beppe Bianco di App&Down – lo abbiamo fatto in passato e continueremo a farlo in futuro, convinti che la solidarietà debba essere sempre un obiettivo costante dei nostri eventi.”

Soddisfazione espressa dalla dottoressa Laura Serra, direttrice dell’Uo Pediatria e Nido: “Il sostegno che riceviamo dai cittadini ci fornisce ancora più forza nel fare il nostro difficile lavoro: curare i bambini nel miglior modo possibile.”

Il ringraziamento è giunto anche dal direttore generale dell’Ausl Andrea Rossi. “Siamo molto contenti quando associazioni come questa ci dimostrano tutto il loro affetto e la loro gratitudine”.