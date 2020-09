Imola. Per l’anno scolastico 2019-2020 la regione Emilia Romagna, con delibera della giunta regionale, ha stanziato 18 milioni di euro finalizzati alla concessione di contributi per l’abbattimento o azzeramento delle rette di iscrizione ai nidi d’infanzia, micronidi e sezioni primavera e per tutti i servizi integrati per la prima infanzia (0-3 anni), pubblici e privati convenzionati con i Comuni.

“Per questo anno scolastico la giunta regionale ha confermato il progetto ‘Al nido con la Regione’, mettendo a disposizione la stessa cifra dell’anno precedente ripartendola tra 220 Comuni e unioni di Comuni; col vincolo di utilizzarli esclusivamente per ridurre le rette di frequenza ai nidi e ai servizi integrati – spiega la capolista del Movimento 5 stelle Claudia Resta -. L’anno precedente, al nostro Comune sono arrivati 380.548,88 euro che sono stati utilizzati, come previsto dalla delibera regionale, per l’abbattimento delle rette per i servizi 0-3 anni”.

“Inoltre, dopo la recente rinegoziazione dei mutui, – conclude la Resta – ora il Comune arriva ad avere un risparmio di circa un milione e 200mila annui. Il Movimento 5 Stelle ritiene che con queste disponibilità economiche, sia possibile, non solo abbattere le rette, ma garantire la gratuità dei nidi d’infanzia, micronidi e servizi primavera”.