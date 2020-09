Imola. “Siamo nella fase ‘calda’ della campagna elettorale, Forza Italia c’è, è forte e sta lavorando sodo per raggiungere il primo traguardo del ballottaggio”, afferma Alessandro Fiumi, commissario di Forza Italia in città.

Per la consigliera regionale “azzurra” Valentina Castaldini. “Forza Italia racconta una storia di responsabilità politica, di libertà, di buona amministrazione. Qui ci sono persone serie, competenti, che non hanno timore di metterci la faccia. Dobbiamo restituire a Imola la voglia di fare impresa, di fare associazionismo. Abbiamo bisogno di una sanità forte, che non può sempre dipendere da Bologna. Imola ha una propria identità e su questa occorre investire, puntando soprattutto sulla formazione per i nostri giovani. Dobbiamo dire basta alla politica passiva dei bonus, sì invece alle politiche attive che generano lavoro e libertà di fare”.

“Forza Italia corre per vincere – prosegue Carlotta Toschi, 36enne, avvocato e capolista -. I temi che ci stanno a cuore sono tanti, ma penso in particolare a quello della sicurezza. Gli imolesi devono sentirsi sicuri nella propria città, senza temere scippi e furti, come purtroppo accaduto anche di recente. Vogliamo potenziare le reti di buon vicinato e il ruolo degli assistenti civici, investire in telecamere di sorveglianza, nell’illuminazione pubblica e nel presidio del territorio. Pensiamo anche ai preoccupanti fenomeni delle baby gang. E’ assolutamente necessario, su questo fronte, agire in sinergia con la scuola, con gli enti di formazione”.