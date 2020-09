Imola. Servizi al cittadino sempre più smart. Da lunedì 7 settembre, infatti, il Servizio al Cittadino del Comune attiverà il nuovo servizio online per prenotare l’appuntamento per il rilascio di certificati e per rivolgersi allo sportello Urp. Per utilizzare questo nuovo servizio non sono richiesti lo SpID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o altre forme di riconoscimento, ma è necessario solamente un indirizzo email. Una nuova e comoda modalità che si andrà ad aggiungere a quella telefonica, attualmente in corso.

Gli utenti avranno a disposizione sul sito internet del Comune l’agenda certificati (www.comune.imola.bo.it/agenda-certificati) per chiedere l’appuntamento per il rilascio di certificati ai vari uffici del Servizio al Cittadino e l’agenda URP (www.comune.imola.bo.it/agenda-urp) per chiedere l’appuntamento all’Urp per pratiche quali il rilascio SpID, tessera elettorale, tesserini caccia, pesca, funghi, anagrafe canina, idoneità alloggiativa, richiesta banchetti in centro storico, consegna moduli e protocollo.

Gli orari di apertura del Servizio al Cittadino non sono modificati ma il loro utilizzo viene razionalizzato attraverso questo strumento che consente al cittadino di scegliere, tramite la prenotazione online, l’orario più consono alle proprie esigenze, in cui recarsi allo sportello. A completamento dell’operazione di prenotazione, il cittadino riceverà una mail di riepilogo e conferma dell’appuntamento.

Si tratta di un avvio in forma sperimentale del servizio di prenotazioni online che, in seguito, dopo le opportune verifiche sarà allargato ad altri servizi comunali.