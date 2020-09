Casalfiumanese. Un’auto andata in fiamme all’improvviso e la persona alla guida che, accortasi del fuoco, è riuscita all’ultimo momento a uscire a lato della strada e a mettersi in salvo prima di essere investita dalle fiamme. E’ accaduto il 7 settembre alle 17.40 circa quando i vigili del fuoco sono intervenuti tra Casalfiumanese e Fontanelice, sulla Montanara, per un incendio le cui cause sono ancora da chiarire.

La persona alla guida a chiamato i soccorsi che subito sono arrivati sul posto. L’auto purtroppo è stata distrutta dalle fiamme. La squadra dei vigili del fuoco ha spento il rogo e messo in sicurezza lo scenario. Presenti anche le forze dell’ordine. Fortunatamente, alla fine si sono registrati solo danni materiali assai ingenti alla vettura, ma nessun ferito.