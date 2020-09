Imola. Il Comitato Sao Bernardo riprende le proprie iniziative benefiche a lungo interrotte a causa della pandemia del Coronavirus. Lo scopo, come sempre, è di raccogliere fondi da inviare ai missionari e alle missionarie che operano nelle favelas di Sao Bernardo, in condizioni oltremodo difficili e di alto rischio a causa della recente pandemia, e per interventi a sostegno della popolazione senegalese

Perciò venerdì 11 settembre, alle 18.30 nel cortile di palazzo Monsignani, il Comitato presenterà un concerto dal titolo “Stili a confronto”. In caso di maltempo il concerto si trasferirà alla sala Mariele Ventre al primo piano dello stesso indirizzo.

Il concerto, un’occasione per ascoltare ottima musica in grado di offrire cultura e divertimento, verrà eseguito dal maestro Dino De Palma al violino e dalla maestra Claudia D’Ippolito al pianoforte. Si tratta di musicisti affermati e di chiara fama a cui vanno i ringraziamenti sentiti e non formali dell’intero Comitato