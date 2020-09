Castel San Pietro (Bo). Si terrà all’Arena comunale mercoledì 9 settembre alle 21 il tradizionale concerto del Corpo Bandistico Città di Castel San Pietro Terme diretto dal Maestro Giuseppe Lentini, che si tiene ogni anno durante il Settembre Castellano. Come annuncia il titolo “Musica all’Arena – da Beethoven a Morricone”, sono in programma alcuni brani del grande compositore italiano, recentemente scomparso.

“Sembra quasi strano tornare dal vivo, dopo tutto questo tempo – afferma il Maestro Giuseppe Lentini -, dopo che ci avete visti suonare insieme ognuno dalle proprie abitazioni, dopo che avete sentito i nostri trombettisti in vari punti di Castello dalle vostre finestre, la Banda ritorna ad inondarvi di musica. Rompiamo la tradizione del concerto in piazza XX settembre, per spostarci all’Arena in occasione della rassegna ‘Arena Estate 2020′ promossa dal Comune. Ovviamente le cose si svolgeranno in maniera differente, ma la sicurezza è e deve essere al primo posto per tutti noi. I posti disponibili saranno quindi ridotti per agevolare il distanziamento sociale, ma siete ancora in tempo per prenotarvi al numero 347 854 3039. Saremmo onorati di avervi tutti con noi, per questo spettacolo, che potrà chiamarsi tale solo se saremo tutti insieme…sempre distanti, certo, ma un po’ più uniti”.

Il Corpo Bandistico di Castel San Pietro Terme – Il Corpo Bandistico castellano è una splendida realtà nel panorama dell’associazionismo culturale castellano, sempre presente nelle manifestazioni e nelle ricorrenze della città. E’ costituito da oltre 40 elementi, in gran parte giovani, ed è l’unica formazione che si cimenta in tutti i generi musicali. Suonare nella Banda significa perciò arricchire i propri orizzonti musicali e fare una straordinaria esperienza umana. Nel corso del 2020 per il Corpo bandistico questo è il primo concerto dal vivo.