“Perché lo facciamo? Perché è bellissimo”. Bastano queste parole a spiegare la filosofia che è dietro Olfattiva, l’opificio di Massa Lombarda (Ra) che realizza prodotti di aromaterapia e profumeria botanica per il benessere della persona e dell’ambiente che la circonda, selezionando i migliori oli essenziali dal mondo.

Passione, competenza, amore, rispetto sono i concetti che hanno animato Barbara Pozzi fin dal 2006 quando Olfattiva è stata costituita.

Barbara da sempre si dedica alla selezione di materie prime e alla creazione di prodotti di Profumeria botanica per il benessere dell’uomo. Con un’esperienza ventennale, vive quotidianamente la relazione con gli oli essenziali e trasmette la conoscenza attraverso corsi di formazione e articoli. Nel tempo Barbara ha consolidato un sapere tecnico in tutti gli aspetti: dalla distillazione alle proprietà fisiche e sottili, fino ad arrivare a tutti i campi e le tecniche di applicazione.

“Il nuovo Opificio è un luogo non solo di vendita di prodotti, ma di incontro, crescita, confronto e formazione – racconta Barbara -. Lo spazio è stato immaginato in un’ottica di coinvolgimento di tutti coloro che sono interessati all’aromaterapia e al benessere, permettendo alle persone di ‘mettere le mani in pasta’ e imparare direttamente. Sarà a disposizione della comunità e di tutti coloro che sono interessati all’argomento una piccola biblioteca di Aromaterapia e discipline olistiche: l’intento dell’azienda è quello di essere un riferimento nella diffusione della cultura del benessere”.

La scelta dei prodotti

Gli oli essenziali scelti sono puri e completi, senza alcun prodotto di sintesi. Olfattiva nasce da un’esigenza di purezza e autenticità… “e da una scommessa: un profumo davvero naturale è possibile!”.

Vengono utilizzati esclusivamente materie prime vegetali, nessun prodotto o derivato animale. L’origine di ogni materia prima è interamente tracciabile all’interno della rete di piccoli produttori con i quali l’Opificio opera. “Lavoriamo nel pieno rispetto di tutti gli esseri viventi. I prodotti Olfattiva sono testati su esseri umani volontari (e profumatissimi) presso il Centro di Cosmetologia dell’Università di Ferrara. Ogni prodotto è interamente confezionato a mano nel nostro opificio, con attenzione e impegno. Seguiamo le indicazioni del calendario lunare nella lavorazione degli oli”.

Materia viva, che porta con sé l’energia del sole, del vento e della terra che l’hanno alimentata. Questi sono per Olfattiva gli oli essenziali, che seleziona e produce per realizzare prodotti di Aromaterapia e Profumeria Botanica. Profumi naturali che contengono tutte le proprietà organolettiche della pianta.

Olfattiva significa ricerca: “Collaboriamo con naturopati, fitoterapeuti e botanici. Ci occupiamo in prima persona di distillazione e aromaterapia. I nostri prodotti spaziano tra Acque di profumo, Eau de Toilette, Olio corpo, Roll on, Diffusori per l’ambiente”

La profumeria botanica

La profumeria botanica è l’arte di preparare profumi utilizzando soltanto materie prime completamente naturali. “Da questa passione artistica trae le sue origini Olfattiva. Alla base c’è un’esigenza di purezza e autenticità, che ci ha portati a riscoprire i principi della profumeria antica e ad approfondire la conoscenza delle piante. Nella medicina ayurvedica l’olfatto è la porta della mente: il senso più antico, che può diventare un grande strumento di consapevolezza. Questa visione, unita a una grande passione per la tradizione antica della fitoterapia, ci ha spinti a lavorare con gli oli essenziali, nel tentativo di unire gli aspetti estetici di un profumo ai benefici dell’aromaterapia. La qualità e la completa naturalezza del prodotto sono i punti di partenza della ricerca quotidiana: attingendo dalle nozioni della fitoterapia e dalle tecniche antiche della profumeria artigianale sviluppiamo profumi per il benessere e la cura della persona e dell’ambiente che la circonda”.

CONTATTI

Viale Zaganelli 26 – Massalombarda (RA) – www.olfattiva.it – info@olfattiva.it – Tel. 0545.82966 – 349.5594156