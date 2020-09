Castel Guelfo. Un 35enne di origine albanese, Saimir Hoxha, ha perso la vita dopo un incidente avvenuto il 7 settembre, verso le 18.30 all’altezza del civico 4 di via Medesano. L’uomo era alla guida di una Toyota Yaris, diretta verso Castel San Pietro Terme, con a bordo un passeggero italiano di trentasei anni. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri.

Da una prima ricostruzione dei fatti, il veicolo sarebbe uscito dalla carreggiata per cause in corso di accertamento e si sarebbe ribaltato più volte terminando la corsa in un campo adiacente. Il passeggero, italiano di 36 anni, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato con diverse ferite al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna.