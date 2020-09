La campagna della Regione Emilia-Romagna per tornare a scuola in sicurezza. Online sul sito https://www.regione.emilia-romagna.it/torniamoascuola informazioni e tutte le risposte alle domande delle famiglie. Il 14 settembre riapre la scuola. L’impegno di tutti per la ripartenza più importante. Diamo forma a una nuova scuola. #torniamoascuolaER