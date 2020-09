Venezia, 12 settembre 2020. Assegnati i Premi Collaterali della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

Arca CinemaGiovani – Miglior Film | Arca CinemaGiovani miglior film in concorso Venezia 77: PIECES OF A WOMAN di Kornél Mundruczó miglior film italiano a Venezia: NOTTURNO di Gianfranco Rosi

Premio Brian | UAAR – Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti QUO VADIS, AIDA? di Jasmila Žbanić

Fundacion Casa Wabi – Mantarraya Award | Fundaciòn Casa Wabi e Mantarraya Production Destinato al regista vincitore del premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”

Premio Edipo Re | Edipo Re Srl Sociale THE MAN WHO SOLD HIS SKIN di Kaouther Ben Hania

Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente | Fondazione Fai Cisl Studio e Ricerche DASHTE KHAMOUSH (THE WASTELAND) di Ahmad Bahrami menzione speciale tema dell’ambiente: ŚNIEGU JUŻ NIGDY NIE BĘDZIE (NEVER GONNA SNOW AGAIN) di Małgorzata Szumowska, coregia: Michał Englert ex aequo con KITOBOY (THE WHALER BOY) di Philipp Yuryev menzione speciale tema del lavoro: DOROGIE TOVARISCHI! (DEAR COMRADES!) di Andrei Konchalovsky

Fanheart3 Award | Associazione Fanheart3 Graffetta d’Oro al miglior film: SAINT-NARCISSE di Bruce LaBruce Nave d’Argento alla migliore OTP: THE WORLD TO COME di Mona Fastvold VR Fan Experience: BABA YAGA di Eric Darnell, Mathias Chelebourg Menzione Speciale VR: THE METAMOVIE PRESENTS: ALIEN RESCUE di Jason Moore

Premio FEDIC | Federazione Italiana dei Cineclub miglior film: MISS MARX di Susanna Nicchiarelli menzione speciale: ASSANDIRA di Salvatore Mereu menzione speciale per il miglior cortometraggio: FINIS TERRAE di Tommaso Frangini

Prize of the International Critics (Premio FIPRESCI) | FIPRESCI – International Federation of Film Critics THE DISCIPLE di Chaitanya Tamhane miglior film di Orizzonti o delle sezioni parallele: DASHTE KHAMOUSH (THE WASTELAND) di Ahmad Bahrami

Premio Francesco Pasinetti | Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani miglior film: LE SORELLE MACALUSO di Emma Dante miglior interpretazione maschile: ALESSANDRO GASSMAN per il film Non odiare di Mauro Mancini miglior interpretazione femminile: cast de LE SORELLE MACALUSO

Premio Giornate Degli Autori (GDA Director’s Award) | Giornate degli Autori KITOBOY di Philipp Yuryev

Premio Label Europa Cinemas| Giornate degli Autori OAZA (OASIS) di Ivan Ikić

Premio BNL Gruppo BNP Paribas People’s Choice | Giornate degli Autori 200 METERS di Ameen Nayfeh

Premio HFPA | Hollywood Foreign Press Association Destinato a tre cineasti (registi, sceneggiatori o produttori) vincitori dei premi Miglior Film, Miglior Regia e Premio speciale della Giuria della sezione Orizzonti.

Premio Lanterna Magica | Associazione Nazionale C.G.S. KHORSHID (SUN CHILDREN) di Majid Majidi

Premio Leoncino d’Oro | Agiscuola/UNICEF NUEVO ORDEN di Michel Franco segnalazione Cinema for UNICEF: NOTTURNO di Gianfranco Rosi Premio Lizzani | ANAC – Associazione Nazionale Autori Cinematografici LE SORELLE MACALUSO di Emma Dante

Premio NUOVOIMAIE TALENT AWARD | NUOVOIMAIE – (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori) in collaborazione con il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani e il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani migliore attore esordiente: LUKA ZUNIC migliore attrice esordiente: ELEONORA DE LUCA

Premio La Pellicola d’Oro | Associazione Culturale S.A.S. e Associazione poliprofessionale di categoria ART. 9 miglior direttore di produzione: CRISTIAN PERITORE per il film Le sorelle Macaluso di Emma Dante miglior capo macchinista: RAFFAELE ALLETTO per il film Padrenostro di Claudio Noce miglior sarta di scena: PAOLA SEGHETTI per il film Miss Marx di Susanna Nicchiarelli

Premio Queer Lion | Associazione di Promozione Sociale Queer Lion THE WORLD TO COME di Mona Fastvold

Premio RB Casting | RB Casting LINDA CARIDI per il film Lacci di Daniele Luchetti

Gran Premio Settimana Internazionale della Critica | Settimana Internazionale della Critica HAYALETLER (GHOSTS) di Azra Deniz Okyay

Premio Circolo del Cinema di Verona | Settimana Internazionale della Critica POHANI DOROGY (BAD ROADS) di Natalya Vorozhbit

Premio Mario Serandrei – Hotel Saturnia per il miglior contributo tecnico | Settimana Internazionale della Critica TOPSIDE di Celine Held e Logan George

Premio al Miglior Cortometraggio SIC@SIC 2020 | Settimana Internazionale della Critica J’ADOR di Simone Bozzelli

Premio alla Migliore Regia SIC@SIC 2020 | Settimana Internazionale della Critica LE MOSCHE di Edgardo Pistone

Premio al miglior contributo artistico SIC@SIC 2020 | Settimana Internazionale della Critica GAS STATION di Olga Torrico

Premio SIGNIS | SIGNIS International (World Catholic Association for Communication) QUO VADIS, AIDA? di Jasmila Žbanić menzione speciale: NOMADLAND di Chloé Zhao

Premio di critica sociale “Sorriso diverso Venezia 2020” | Dream On SRL Miglior film italiano: NON ODIARE di Mauro Mancini ex aequo con NOTTURNO di Gianfranco Rosi Miglior film straniero: LISTEN di Ana Rocha De Sousa ex aequo con SELVA TRÁGICA di Yulene Olaizola Il viaggio turismo Enit: PADRENOSTRO di Claudio Noce

Premio Soundtrack Stars | Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani e Free Event migliore colonna sonora: MISS MARX di Susanna Nicchiarelli per le musiche dei Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo premio alla carriera: GIORGIO MORODER premio speciale musica&cinema: DIODATO

Premio UNIMED | UNIMED – Unione delle Università del Mediterraneo QUO VADIS, AIDA? di Jasmila Žbanić

Premio Fair Play al Cinema – Vivere da Sportivi | Associazione Vivere da Sportivi NOMADLAND di Chloé Zhao menzione speciale: CITY HALL di Frederick Wiseman

