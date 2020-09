Più che di una notizia approfitto di questo spazio per raccontare, in breve, la nostra storia, che speriamo possa fornire a tutti uno spunto di riflessione e che magari potrebbe meritare di rientrare nelle vostre sezioni dedicate alla “cultura” o alla “socialità”. Siamo un gruppo di 4 freschissimi avvocati, iscritti all’Ordine di Firenze da una manciata di mesi ed un Dottore in giurisprudenza, aspirante notaio.

All’inizio di questa odiosa pandemia, come tutti, ci siamo sentiti un po’ persi e non avremmo mai pensato che proprio la materia che tutti noi studiamo da così tanti anni ci avrebbe dato la forza per superare al meglio il periodo di “tutto serrato”, che ci attendeva. In particolare, abbiamo creato un podcast giuridico, denominato “Diritto al punto podcast”, con il precipuo obiettivo di divulgare in modo semplice, leggero e divertente il diritto.

Questo progetto ci ha dato l’occasione di sentirci tra noi quotidianamente, continuare a studiare ed approfondire tanti argomenti, distogliendo la nostra mente da tutta la negatività che avevamo attorno. La nostra originalità deriva dal fatto che usiamo citazioni da film e telefilm durante il corso delle nostre puntate, per spezzare il ritmo di una materia che non sempre è particolarmente agevole.

Così, in pochi mesi, “Diritto al punto podcast” da un mero progetto è diventato una concreta realtà, che ci ha permesso di collaborare anche con persone molto note al mondo giuridico (tra cui: l’avvocatessa Cathy La Torre ed il Professor Michele Papa, docente presso l’Università degli studi di Firenze) e di arrivare a migliaia di followers su Instagram e Facebook.

La cultura (in questo caso quella giuridica) ci ha permesso di non appassire e di rifiorire più forti di prima, ricordandoci la più bella lezione di vita: insieme possiamo affrontare qualsiasi sfida.

(Avv. Giandomenico Sità e redazione di “Diritto al punto podcast”)