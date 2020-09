Imola. Il Movimento 5 stelle organizza un incontro con il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio Sergio Costa, l’ex vicecapo di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico Giorgio Sorial e l’eurodeputata Sabrina Pignedoli

Un evento che si svolgerà presso la “Vivanderia Note e Aromi” in piazzale Lager Nazisti 5, domenica 13 settembre dalle 17. Durante l’evento si approfondiranno i provvedimenti approvati e licenziati dal Governo in tema di ambiente e che hanno avuto un risvolto anche nel nostro territorio. L’ eurodeputata Pignedoli interverrà parlando di ecomafie.

“È un’occasione importante quella di avere a Imola come ospite il ministro dell’ambiente”, commenta Ezio Roi, candidato a sindaco del Movimento. E infatti è un territorio, quello di Imola, che per 40 anni ha visto crescere sempre di più la discarica Tre Monti e solo grazie al lavoro svolto dal Comitato Vediamoci Chiaro, grazie a tutti i cittadini che hanno manifestato la propria contrarietà all’ inutile progetto del Con.ami e contestato politicamente dal M5S, tale progetto è prima stato bocciato dal Tar, poi dal Consiglio di Stato. Secondo i grillini però non si può stare tranquilli, la discarica deve restare chiusa per sempre e l’intera area va bonificata.

Terminato l’incontro pubblico sarà possibile partecipare alla cena con i parlamentari previa conferma entro sabato 12 settembre alle 20, cell.3471133590