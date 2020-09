La Piccola Scuola di Teatro con la direzione di Reina Saracino consolida nella terza edizione la sua presenza sul territorio imolese come punto di riferimento per la pedagogia teatrale per l’infanzia e l’adolescenza. Il progetto di Altri Balletti propone laboratori teatrali per bambini, ragazzi e adolescenti presso gli spazi del CS La Stalla (Via Serraglio 20/b Imola).

“I corsi sono strutturati per la fascia d’età alla quale si orientano; attraverso esercizi attinti dal baule dell’attore e proposti in forma ludica, i ragazzi avranno l’occasione di giocare col teatro, una forma espressiva e creativa che coinvolge più linguaggi e che ha un ruolo formativo importante nella crescita, nello sviluppo, nella percezione di sé e degli altri”.

Reina saracino, laureata in critica teatrale presso l’Università di Bologna e diplomata alla Scuola del Teatro Fraschini di Pavia, consegue un master in Commedia dell’Arte presso l’ICAI di Padova e Venezia. Svolge da anni laboratori teatrali per adulti e ragazzi. Interpreta e cura la regia di “Troppo incinta, piccoli frammenti di maternità” (finalista Avanti Attori), “Il Minotauro, ballata per voce, corpo e video” (I° edizione del Festival Internazionale delle Scuole di Arte e Design). “Ci sveglieranno all’alba” (semifinalista alle selezioni Premio Scenario Periferie 2019). È interprete in “Snow Moon Flower” di Yoshito Ohno e nel docu-film “A casa non si torna” con Franca Rame.

(V.M.)