Imola. Il Comitato Vediamoci Chiaro sta organizzando a Imola l’evento “Quali impegni per la tutela dell’ambiente?”, un incontro pubblico con tutti i candidati in corsa per le prossime elezioni comunali, per conoscere la loro posizione sulle tematiche ambientali e nel merito quali impegni ritengono di prendere adesso sulle problematiche che li attendono.

L’appuntamento è a Imola al Centro Sociale Zolino per le ore 18,30 di mercoledì 16 settembre prossimo.