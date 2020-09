Imola. Dal 15 settembre le biblioteche comunali riprendono i normali orari invernali di apertura al pubblico in vigore prima dell’inizio della pandemia. Permangono in tutti i servizi le misure idonee a garantire la sicurezza dei lettori e del personale quali il contingentamento del numero delle persone che possono contemporaneamente essere presenti negli spazi e nelle sale di studio della biblioteca, l’obbligo di indossare la mascherina, il mantenimento della distanza interpersonale, l’igienizzazione delle mani e dei locali. Di seguito l’organizzazione del servizio presso le varie sedi

Bim, via Emilia 80 – Per garantire il necessario distanziamento i posti studio disponibili in Bim saranno complessivamente 66 (quindi 6 in più rispetto alla capienza massima di luglio) e sarà nuovamente aperta al pubblico l’emeroteca con ulteriori 4 sedute dedicate alla lettura di giornali e riviste. I posti saranno assegnati in sede fino all’esaurimento della disponibilità, senza bisogno di prenotazione. Saranno ripristinate 2 postazioni pc di accesso al catalogo on line per i lettori. Sono previsti due turni giornalieri (8.30-13 e 14.15-18.45) con sanificazione dei tavoli, delle sedute e dei servizi igienici durante la pausa pranzo (13.00-14.15) e il martedì prima della riapertura serale. Dalle 13 alle 14.15 gli spazi del primo piano e le sale di lettura e consultazione non saranno accessibili al pubblico, al fine di consentire le operazioni di igienizzazione dei locali e degli arredi. Il giardino sarà disponibile per brevi soste e letture individuali. Viene riattivato il servizio di prestito tra biblioteche. Rimangono attivi i servizi on line della consultazione dei cataloghi all’indirizzo https://sol.unibo.it., l’accesso alla risorse digitali Emilib, l’assistenza telefonica per la fruizione delle risorse digitali, per ricerche e informazioni bibliografiche. Non sarà possibile per il momento utilizzare le postazioni fisse di accesso a Internet, dello Spaziocinema e dello Spaziomusica.

Bim, Sala Archivi e rari, via Emilia 80 – La sala Archivi e rari aprirà al pubblico con 4 posti disponibili dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e il martedì dalle 14.15 alle 18.30, con prenotazione obbligatoria delle sedute e dei documenti alla mail prenotazioniarchivirari.bim@comune.imola.bo.it oppure al telefono 0542 602618, durante gli orari di apertura della sala.

Sezione ragazzi casa Piani, via Emilia 88 – Anche la Sezione ragazzi Casa Piani riprende il consueto orario invernale, mantenendo il controllo delle persone contemporaneamente presenti negli spazi. Sono attivi tutti i servizi a eccezione della possibilità di soffermarsi per giocare nello spazio 0-5 anni del primo piano. Riapre inoltre dal 1° ottobre lo Spazio giochi (ludoteca) a piano terra con il consueto orario invernale e nuove regole: potranno essere accolti fino a un massimo di 10 bambini/adulti con mascherina, utilizzo del gel sanificante e rispetto del distanziamento previsto. Non sarà necessaria la prenotazione ma si potrà accedere fino all’esaurimento della disponibilità. Anche presso Casa Piani è prevista la sanificazione dei servizi igienici a metà giornata, durante la pausa di chiusura. Per ulteriori informazioni e richieste è possibile scrivere a: prestiti.casapiani@comune.imola.bo.it o telefonare al numero 0542/602630 durante gli orari di apertura al pubblico.

Biblioteche decentrate di Ponticelli, Sasso Morelli, Sesto Imolese, Pippi Calzelunghe e Book city – Anche le biblioteche decentrate di Ponticelli, Sasso Morelli, Sesto Imolese, Pippi Calzelunghe e Book city riaprono con i consueti orari invernali, permangono le consuete misure di sicurezza quali il controllo del numero delle persone contemporaneamente presenti, l’obbligo della mascherina, il mantenimento delle distanze, l’igienizzazione delle mani e dei locali. Sono attivi tutti i servizi a eccezione della possibilità di soffermarsi per giocare negli angoli morbidi presenti nelle singole biblioteche. Per ulteriori informazioni rivolgersi ai singoli bibliotecari tramite telefono o mail.

Ecco gli orari di apertura delle biblioteche del Comune, ad eccezione della Bim perché già riportato all’inizio dellarticolo:

CASA PIANI, via Emilia 88 – 0542 602630; casapiani@comune.imola.bo.it dal martedì al venerdì 8.30-13.00 e 14.15-18.30; sabato 8.30-13.00; spazio giochi – 0542 602620, dal 1° ottobre martedì e giovedì 16.30-18.30; sabato 10.00-13.00

BIBLIOTECA DI SASSO MORELLI, via Correcchio 142 – 0542 55394; bib.sassomorelli@comune.imola.bo.it; martedì e giovedì 15.45-18.15

BIBLIOTECA DI SESTO IMOLESE, via san Vitale 125 – 0542 76121; bib.sesto@comune.imola.bo.it; martedì e giovedì 8.30-13.00 e 14.15-18.30; mercoledì 8.30 – 13.00 venerdì 14.00-18.30.

BIBLIOTECA DI PONTICELLI, via Montanara, 252/c – 0542 684766; bib.ponticelli@comune.imola.bo.it; martedì e giovedì 15.00-18.30; sabato 9.30-12.30

BIBLIOTECA PIPPI CALZELUNGHE, via Tinti 1 – pippicalzelunghe@officinaimmaginata.it lunedì e giovedì 14.30-18.00