Castel San Pietro (Bo). Speciali misure per prevenire il rischio di contagio da Covid-19 sono state messe in atto per consentire agli elettori di votare in sicurezza nei seggi del Comune sul Sillaro in occasione della consultazione referendaria per ridurre o meno il numero dei parlamentari (chi vota Sì vuole 400 deputati e 200 senatori e chi vota No intende mantenere 630 deputati e 315 senatori come è la situazione attuale) in programma domenica 20 dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15. Con il rispetto delle indicazioni contenute nelle circolari dei Ministeri dell’Interno e dalla Salute, saranno garantiti il diritto al voto e la tutela della salute degli elettori e dei componenti dei seggi elettorali.

La prima novità che troveranno gli elettori recandosi ai seggi saranno i percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita.

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso al seggio (ad esempio i rappresentanti di lista), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici e mantenere il distanziamento non inferiore ad un metro tra gli elettori stessi e tra elettori e componenti dei seggi.

Al momento dell’accesso nell’edificio dove è situato il seggio, l’elettore dovrà procedere all’igienizzazione delle mani con il gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.

Una volta entrato nel seggio, l’elettore si avvicinerà ai componenti del seggio per l’identificazione e gli sarà richiesto di rimuovere la mascherina solo per il tempo necessario al suo riconoscimento; poi si dovrà igienizzare nuovamente le mani e riceverà la scheda e la matita. Dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato la scheda, la inserirà egli stesso nell’urna. Completate le operazioni di voto è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

E’ responsabilità di ciascun elettore il rispetto delle regole basilari di prevenzione. In particolare si deve evitare di uscire di casa e recarsi al seggio: in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C; se si è stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; o se si è stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Per questo il Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile non ha ritenuto necessaria la misurazione corporea durante l’accesso ai seggi.