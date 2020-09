A tutti sarà capitato almeno una volta nella vita di aver avuto dei problemi di avvio e accensione con il computer. Molti si disperano quando il pc HP non funziona perché è uno strumento indispensabile per il lavoro, lo studio e anche per il tempo libero.

Per capire come avviare un notebook HP che non funziona, meglio prima fare una carrellata dei problemi più comuni per passare poi alle soluzioni che puoi mettere in pratica.

Quali sono i problemi di avvio

Possono esserci diversi problemi di avvio che si incontrano con un computer HP che ti impediscono di lavorare, fare i compiti, studiare, giocare, svagarti, fare ricerche etc. Ad alcuni può capitare di premere il pulsante di alimentazione ma il computer non si avvia come dovrebbe.

A molti capita di avere tutte le spie del computer Hp correttamente accese ma lo schermo resta nero. Alcuni computer si avviano ma poi si bloccano sulla schermata del logo HP. Uno dei guasti più frequenti che le persone lamentano è l’apparsa della schermata blu con un messaggio di errore.

La maggior parte degli utenti usa Windows come sistema operativo e, a volte, il computer HP carica nel modo giusto Windows ma poi appare un messaggio di errore che impedisce di lavorare come di consueto. È un grave problema avere un computer che ha problemi di alimentazione o di avvio, soprattutto quando lo si utilizza per il lavoro. Grazie all’assistenza HP a Milano hai un partner sempre al tuo fianco che risolve ogni genere di problema del computer o del notebook.

Come accendere un computer che non si avvia

Purtroppo, a tutti può capitare di avere problemi di accensione con il pc, che sia nuovo o con qualche anno in più. L’importante è non farti prendere dal panico e dalla disperazione perché ci sono tante soluzioni che puoi mettere in pratica per risolvere il tuo problema.

La prima cosa da fare è controllare che tutto sia collegato correttamente: alimentatore, batteria e anche tasto di accensione. Spesso i notebook hanno dei malfunzionamenti per colpa della batteria che va sostituita per tornare a lavorare come di consueto senza interruzioni fastidiose.

I malfunzionamenti possono però essere legati alle componenti del computer HP stesso come scheda madre, disco, RAM e sistema operativo. Purtroppo, se il danno è a uno di questi componenti, si tratta di una situazione più grave. Se lo schermo è nero, è facile che si tratti della scheda madre o della RAM.

Se invece il tuo pc si accende ma durante la fase di avvio si blocca, allora il guasto riguarda il disco. È una componente molto delicata che spesso si danneggia nei computer portatili a causa di urti e botte perciò bada a fare sempre molta attenzione quando lo muovi e lo sposti. Per tale motivo, è utile ricordare sempre di fare un back up dei tuoi dati più importanti, cioè una copia di sicurezza per potervi accedere nel momento in cui il tuo pc dovesse dare dei problemi.