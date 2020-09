Imola. Per garantire la massima sicurezza ai Campionati Mondiali di ciclismo che si svolgeranno per la seconda volta dopo il 1968 in autodromo e sul territorio circostante, i residenti su strade che fanno parte del percorso di gara non potranno circolare nell’orario di chiusura al traffico indicato di seguito, ad eccezione di mezzi di soccorso in emergenza . Ogni deviazione sarà comunque segnalata, nelle giornate precedenti, con cartellonistica dedicata prodotta dal Comitato Organizzatore e, per le giornate di 26 e 27 settembre, sarà comunque previsto un percorso alternativo per i residenti, che andrà in direzione viale Dante – viale F.lli Rosselli – via Musso – via dei Colli – via Goccianello – Via Pediano, da cui è possibile percorrere la parte “alta” di via Bergullo (ma solo fino all’intersezione con via Lola, già parte del percorso).

Giovedì 24 e venerdì 25 settembre – per lo svolgimento delle cronometro individuali con partenza e arrivo all’autodromo “Enzo e Dino Ferrari”, a partire dalle 13.30 (giovedì 24) e dalle 13.15 (venerdì 25) e fino alla fine delle competizioni (ore 17.30 indicative), non sarà consentito il transito sulla vie Rosselli, Ponte Viale Dante, Pirandello, Tiro a segno, Quarantini, santa Lucia, via Degli orti, e Paroli – con prechiusura alla rotonda fra via Punta e la via Montanara in entrambi i sensi, e su via Codrignano (sp.14) tra Borgo Tossignano (da via della Resistenza) e Imola, Via Cappelli, via Tenni, via Ghiandolino, via Nuvolari, fino all’ingresso nel circuito di gara alla Variante Alta dell’Autodromo. Chi arriva da Firenzuola verrà invitato a Castel del Rio a deviare verso tre possibili alternative: a) strada prov.le n 15 “Bordona” verso Castel San Pietro Terme, con limitazione per i veicoli oltre le 15 tonnellate; b) strada prov.le n 34 “del Gesso” verso Castel San Pietro Terme (senza limiti per tipologia e peso dei mezzi); c) strada prov.le n 33 “Casolana” verso Casola Valsenio (ma con esclusione dei mezzi oltre le 28 tonnellate nonché degli autoarticolati e degli autotreni).

26 settembre , per la gara in linea donne élite, le strade interessate dal passaggio della gara saranno chiuse per tutti, salvo diverse indicazioni che verranno tempestivamente comunicate, a partire dalle 9.30 fino al termine della competizione (alle 17.30 indicative). Il percorso alternativo per i residenti è quello già indicato sopra. La corsa prevede un circuito di 28,8 km dall’autodromo, Bergullo, via Lola, via Mazzolano, sp.306 (Casolana), sp.65 (via Gallisterna – via Caduti di Toranello), via Sabbioni, via Nuvolari e rientro all’autodromo, all’altezza della Variante Alta. Chi arriva da Palazzuolo sul Senio sarà invitato a seguire indicazioni verso Faenza/Imola; proseguendo lungo la sp. Casolana-Riolese, arrivati all’abitato di Casola Valsenio, il traffico viene deviato verso Monte Albano (a destra, direzione Zattaglia/Castelbolognese/ Faenza) o Prugno (a sinistra, direzione Fontanelice/Imola). Nell’altro senso, da Castelbolognese si invita a proseguire in direzione Biancanigo / Villa Vezzano / Zattaglia / Casola Valsenio / Palazzuolo.

Nella giornata di 27 settembre , che per la gara in linea uomini élite prevede lo stesso circuito di 28,8 km del , le strade interessate dal passaggio della gara saranno chiuse per tutti, salvo diverse indicazioni che verranno tempestivamente comunicate, a partire dalle 6.30 fino al termine della competizione (alle 17.30 indicative). Il percorso alternativo per i residenti è quello già indicato sopra, così come le indicazioni di direzione indicate per 26 settembre.

In sintesi, gli orari indicativi di chiusura delle strade: giovedì 24 settembre, cronometro élite donne: ore 13.30-17.30, venerdì 25 settembre, cronometro élite uomini: ore 13.15-17.30; s 26 settembre, gara in linea élite donne: ore 09.30-1730; d 27 settembre, gara in linea élite uomini: ore 6.30-17.30. Per i soli Camper interessati all’ingresso nel percorso di gara: dalle ore 24.00 di venerdì 25 settembre alle ore 17.30 di sabato 26 settembre e dalle ore 24.00 di sabato 26 settembre alle ore 17.30 di domenica 27 settembre. Tutte le aree adibite alla sosta dei camper sono aree private di proprietà di agricoltori, pertanto l’organizzazione declina ogni responsabilità riguardo i danni provocati alle proprietà degli agricoltori stessi.