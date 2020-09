Durante la Convention democratica, svoltasi quasi tutta su piattaforme on line, vista la grave crisi della Pandemia che negli Stati Uniti ha colpito molto nel profondo (e per la quale lo stesso Trump ha ammesso di averla volutamente sottovalutata, in un libro appena uscito a cura di Bob Woodward), è stato presentato un video di Bruce Springsteen: “The rising”.

La canzone fa parte di una raccolta pubblicata nel 2002 e i cui testi riflettono la delicata situazione statunitense dopo gli attentati dell’11 settembre 2001. Il video, decisamente toccante, raccoglie una serie di momenti molto difficili che gli Stati Uniti hanno vissuto negli ultimi tre anni sotto la presidenza di Donald Trump e li contrappone ad un messaggio di speranza lanciato dal candidato democratico Joe Biden, già vicepresidente Usa, che punta ora a diventarne il presidente.

Nella prima parte scorrono le immagini desolanti del recente lockdown, del raduno dei suprematisti bianchi a Charlottesville (in Virginia), dell’uccisione di George Floyd nella città di Minneapolis (Minnesota), rimasto soffocato durante un arresto ed un video virale del presidente Trump che lancia un rotolo di tovaglioli alla folla radunata a Puerto Rico, dopo la devastazione provocata dall’uragano Maria.

Poi il video inizia gradualmente a lasciare spazio ad immagini positive che celebrano l’infaticabile lavoro di operatori sanitari e vigili del fuoco e inneggiano alla speranza e all’unità. Un concetto ribadito nell’ultima parte del video dallo stesso Biden, ripreso in un raduno di campagna pre-pandemia, che dice: “Non c’è niente che non possiamo fare se la facciamo insieme: noi siamo gli Stati Uniti d’America!”.

Guardare quel video, lasciarsi trasportare dalle immagini, dalle emozioni, dalla empatia verso chi ha sofferto, dalla passione di chi ha dato una mano, come gli infermieri, i vigili del fuoco, i volontari, vedere il poliziotto che abbraccia una manifestante: Joe Biden ci dice che questa sarà la sua America se sarà eletto Presidente.

A volte poche immagini toccano il cuore più di un programma fitto di pagine e di testi.

Guarda su YouTube >>>>

God bless America, land that I love!

(Tiziano Conti)