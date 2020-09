Imola. L’edizione unica di “Artigianato alla Vivanderia”, a cura dell’associazione Artigiamano Handmade Lab d’Imola, si terrà nella location della “Vivanderia Note e Aromi” domenica 20 settembre.

Un “market creativo” pensato per la ‘famiglia’ in cui si troveranno una decina di espositori tra artigiani, creativi, designers e operatori del settore che promuovono oggetti unici frutto di ingegno e creatività: il posto giusto dove concedersi un po’ di shopping ecosolidale e sostenibile tra articoli particolari e assolutamente originali.

Nel periodo del lockdown l’associazione Artigiamano Handmade Lab ha organizzato 2 aste a scopo benefico, mettendo in vendita articoli fatti a mano, donati da oltre 20 artigiani e devolvendo l’intero incasso all’Ausl di Imola. Sulla scia di questo successo, le socie dell’omonima associazione, hanno iniziato a produrre mascherine.

“Artigianato alla Vivanderia” nasce dalla voglia di sfruttare la creatività per unire due elementi: la ripartenza del vero artigianato, e la condivisione vista come aiuto concreto agli operatori socio-sanitari impegnati in prima linea nell’affrontare l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

Domenica 20 settembre, dalle ore 17 alle 22, nel giardino del locale (p.le Vittime Lager Nazisti 5) ad Imola, sarà possibile acquistare le mascherine, contribuendo così alla causa benefica.

Per informazioni: 333.2003414 – 333.4608133 – artigiamano@gmail.com