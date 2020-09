Imola. La vittoria di Marco Panieri e del centrosinistra nella corsa a sindaco di Imola viene salutata da Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana, rinnovando la disponibilità alla collaborazione. “La città elegge il sindaco al primo turno, al termine di una campagna elettorale breve e inedita, ma senza colpi bassi e sempre nel merito dei programmi, di questo sono grato a tutti i candidati in corsa”, afferma a caldo Renzi.

“Abbiamo incontrato alcune settimane fa Marco Panieri, su sua richiesta, per un confronto sui temi dell’economia e della difficile situazione che stiamo vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus – continua Renzi -. Gli abbiamo fatto presente che il territorio ha bisogno di un colpo di reni, tutto il tessuto imprenditoriale ha bisogno di una operazione fiducia. I problemi ci sono e noi come soggetti istituzionali dobbiamo avere la capacità non di nasconderli sotto al tappeto, ma di farli emergere e assieme di trovare adeguate soluzioni perché questo territorio non può permettersi di lasciare indietro qualcuno. In quel contesto Panieri si è impegnato per ridare vitalità alla città. Al nuovo sindaco rinnovo, quindi, la disponibilità della Confartigianato a un puntuale e positivo confronto sui temi dello sviluppo economico e gli rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro e per un brillante futuro alla guida della città di Imola”.