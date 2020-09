Imola. Con i risultati delle forze politiche a sostegno dei candidati sindaci, si possono già assegnare quasi tutti i 24 seggi per il consiglio comunale a piazza Matteotti. Il Pd, che ha ottenuto il 39,7% ovvero assai meglio delle amministrative del 2018 quando si fermò al 34%, avrà 12 seggi, Imola Corre forza civica nuova con il 6,78% otterrà 2 seggi, Imola Coraggiosa con il 4,81 avrà un seggio (si può fare un paragone spurio con Sinistra per Imola che arrivò solo all’1.34%), mentre è quasi certo che Imola Riformista con il 3,05% e Imola Futuro col 2,95% (3,84% nel 2018) non otterranno seggi. Naturalmente, il sindaco Marco Panieri può votare.

E andiamo nell’opposizione. Fra le file del centrodestra saranno consiglieri il candidato sindaco Daniele Marchetti, poi per la Lega arrivata al 17,06% (14,9% nel 2018) ci saranno altri 4 posti, per Fratelli d’Italia con il 7,11% (1,38% solo due anni fa quindi con un balzo in avanti sostanzioso) due posti mentre Forza Italia con il 2,95% (era al 3,75%) resterà a bocca asciutta.

A completare l’aula di piazza Matteotti mancano ancora un posto per la civica a sostegno di Carmela Cappello, il posto andrà a lei se deciderà di rimanere in consiglio comunale, e un altro per Ezio Roi del Movimento 5 stelle il quale ha già dichiarato che almeno inizialmente andrà in consiglio comunale.

(m.m.)