Imola – Faenza. Secondo le proiezioni dai dati che escono dalle prime sezioni scrutinate il centrosinistra sarebbe in vantaggio sia a Imola e Faenza, addirittura potrebbe farcela al primo turno superando la barriera del 50%.

Tardano invece i primi dati ufficiali. Le urne sono state aperte alle 9 di questa mattina, ma dalla Prefettura non vi so no ancora dati ufficiali.

