Faenza. E’ fatta, Massimo Isola, candidato del centrosinistra, è il nuovo sindaco di Faenza. A metà delle sezioni scrutinate si attesta al 60,52%, lasciando staccato Paolo Cavina del centrodestra al 37,37%. Poca roba per gli altri due sfidanti: Roberto Gentilini di Potere al Popolo che si ferma all’1,22%, Ancor meno Paolo Viglianti (Rifondazione e Partito comunista) 0,89%.

Una vittoria non scontata per Massimo Isola che si trovava di fronte un candidato della sua area che aveva fatto la scelta di presentarsi con una lista civica che ha poi raccolto il sostegno del centrodestra. E forse è stato proprio questo che non è andata giù ai faentini, che, ricordiamolo, cinque anni fa mandarono Malpezzi al ballottaggio contro il candidato della Lega.

La città ha scelto la continuità confidando in un candidato che ha fatto molto bene da assessore alla Cultura, dando sicurezza e visibilità internazionale alla sua città.

