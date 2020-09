Imola. Ecco il saluto alla città del Commissario Straordinario al Comune Nicola Izzo, che è stato in carica dal 19 novembre 2019 fino al 21 settembre 2020 per circa dieci mesi.

Dopo dieci mesi è giunto il momento dei saluti. E’ un commiato in un momento di festa per la città perché è stato eletto un nuovo Sindaco ed una nuova assemblea cittadina in libere elezioni democratiche.

A questa gioia mi aggrego convinto come sono che la rappresentanza nelle Istituzioni è rappresentanza di e per tutti e non di parte, formulando agli eletti auguri di buon lavoro. Allontanandomi da Imola avverto l’esigenza di ringraziare la Città, i suoi cittadini e tutte le rappresentanze della società civile per la cordiale ospitalità – tradizione della gente di Romagna -, per la vicinanza, collaborazione e,soprattutto, i consigli di cui tutti sono stati prodighi e che mi hanno consentito di svolgere serenamente il mandato in un momento di grave difficoltà ed angosce per la nostra Italia.

Grazie, grazie di cuore ed a tutti un cordiale, benaugurante saluto.