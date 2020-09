Bologna (Aggiornamento ore 12 del 23 settembre). Spagna, Francia, Gran Bretagna, persino tra i monaci del Monte Athos, il Covid-19 riprende forza e spaventa tutto il pianeta. In Italia, la giornata odierna segna 1.640 positivi (+ 248 rispetto a ieri) con 103.696 tamponi (+ 16.393), 20 i decessi (+ 6). I ricoverati nelle terapie intensive salgono a 244 (+ 5). 995 guariti (ieri 967). In Emilia Romagna su oltre 10.000 tamponi e 1.900 test sierologici si registrano 101 positivi (+ 45). Un decesso. L’Ausl di Imola segnala 9 positivi.

Nella giornata odierna l’Azienda Usl di Imola registra 9 nuovi casi di positività al Sars-Cov2 e 8 guarigioni. I casi positivi (5 asintomatici e 4 sintomatici) sono di Castel San Pietro (5), Imola (3), Medicina (1) e sono riferibili per 6 persone a focolai familiari già circoscritti, per una persona a contatto con caso già accertato e per 2 persone a contagio sporadico. Il totale dei casi, da inizio pandemia, sale quindi a 562 di cui 93 attivi.

Positivo uno studente di Castel San Pietro Terme

Uno dei casi positivi registrati oggi è quello di uno studente della Scuola Primaria Albertazzi di Castel San Pietro Terme, in isolamento dal 18 settembre perché contatto stretto (famigliare) di un positivo già accertato. L’esito positivo del tampone ha fatto scattare subito la procedura di tracciamento dei contatti scolastici e le verifiche del Dipartimento di Sanità Pubblica, effettuate con il fondamentale supporto del referente scolastico COVID e della dirigenza dell’Istituto, che hanno confermato che le misure di prevenzione in ambito scolastico sono state rispettate. Compagni e docenti hanno effettuato il tampone di controllo in data odierna.

Nuovi obblighi di comunicazione

Una ulteriore novità, introdotta dalla recente Ordinanza del ministero della Salute in vigore da oggi, impone l’obbligo di comunicazione all’Ausl di appartenenza e di tampone di controllo per coloro che abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti il rientro in Italia nelle Regioni Francesi Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Ile-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa Azzurra. La comunicazione e la prenotazione del tampone si effettua attraverso una delle seguenti modalità:

– piattaforma on line della Regione Emilia-Romagna;

– modulo on line dell’Ausl di Imola che si trova su www.ausl.imola.bo.it (nella home page del sito, pagina ‘Raccomandazioni ed indicazioni – Modalità di prenotazione sierologici e tamponi”, selezionare nella casella della tabella che appare, o nella pagina dedicata, la voce ‘modulo on line’);

– email all’indirizzo covid19@ausl.imola.bo.it;

L’esame è gratuito e se la persona è asintomatica non c’è obbligo di isolamento in attesa del risultato.

La medesima Ordinanza ministeriale elimina l’obbligo isolamento fiduciario e di tampone di controllo per le persone provenienti dalla Bulgaria.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 34.612 casi di positività, 101 in più rispetto a ieri, di cui 50 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei 101 nuovi casi, 46 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 69 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti.

Sono 9 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 2.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46 anni.

Su 50 nuovi asintomatici, 30 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 19 attraverso i test per categorie a rischio introdotti dalla Regione, 1 grazie agli screening pre-ricovero.

Purtroppo, si registra un nuovo decesso: un uomo di 98 anni della provincia di Modena.

Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (17), Parma (14) e Reggio Emilia (12).

In provincia di Bologna, su 17 nuovi positivi, 2 hanno effettuato il tampone perché categoria professionale a rischio, mentre 15 casi sono stati rilevati per presenza di sintomi.

A Parma e provincia sono 14 i nuovi positivi: 8 a seguito di attività di contact tracing, 3 sono pazienti sintomatici, 1 è un caso di rientro dall’estero (Romania), 1 di ritorno da un’altra regione (Sardegna) mentre 1 è stato diagnosticato grazie ai test pre-ricovero.

In provincia di Reggio Emilia, su 12 nuovi casi positivi, 6 sono riconducibili a focolai già noti, di cui 5 in ambito familiare, 3 sono stati diagnosticati al ritorno dall’estero (2 dall’Ucraina, 1 dal Marocco), 2 sono stati individuati in focolai lavorativi, 1 classificato come sporadico.

I tamponi effettuati sono 10.061, per un totale di 1.110.287. A questi si aggiungono anche 1.901 test sierologici.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 4.613 (20 in meno di quelli registrati ieri).

Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 4.406 (20 in meno rispetto a ieri), il 96% dei casi attivi. Sono 20 (-2 rispetto a ieri) i pazienti in terapia intensiva, 187 (+2) i ricoverati negli altri reparti Covid.

Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 25.520 (+120 rispetto a ieri): 7 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 25.513 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Questi i casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.976 a Piacenza (+2, entrambi sintomatici), 4211 a Parma (+14, di cui 6 sintomatici), 5.729 a Reggio Emilia (+12, di cui 6 sintomatici), 4.833 a Modena (+9, di cui 3 sintomatici), 6.146 a Bologna (+17, di cui 15 sintomatici), 562 a Imola (+9, di cui 4 sintomatici), 1.409 a Ferrara (+9, di cui 3 sintomatici), 1.755 a Ravenna (+8, di cui 2 sintomatici), 1.321 a Forlì (+6, di cui 3 sintomatici), 1.109 a Cesena (+7, di cui 4 sintomatici), 2.561 a Rimini (+8, di cui 3 sintomatici).