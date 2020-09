Castel San Pietro (Bo). Arriva il quarto weekend del Settembre Castellano con tante proposte per tutti i gusti, organizzate grazie all’impegno di Amministrazione Comunale, Pro Loco e altre realtà del territorio, nel pieno rispetto delle norme per il contenimento del Coronavirus.

Si comincia proprio con una gustosa novità. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre nella cornice di piazza XX Settembre si terrà l’iniziativa “Appuntamento con Gusto: ospite l’Alto Adige” (orari: venerdì 12-23, sabato 9-23, domenica 9-21). “Questa proposta – spiegano gli organizzatori -, nata per valorizzare qualità e tipicità dei prodotti esposti, affianca la somministrazione e la vendita di prodotti enogastronomici ed artigianali. Particolarità che la contraddistingue rispetto ad altre proposte è ‘l’ospitalità speciale’ data ad uno specifico territorio che, in piazza XX Settembre, sarà l’Alto Adige. A questa offerta si affiancheranno altri operatori provenienti da diverse regioni, i quali proporranno selezionati prodotti che sono diretta espressione dei territori di provenienza come miele, vino, funghi e formaggi”.

Sempre in piazza venerdì 25 alle 20,30 serata speciale con il concerto “Beatles Show Time” del gruppo castellano “Fuori di Testa”, organizzato dai commercianti di via Manzoni in collaborazione con Pro Loco e Pubblica Assistenza di Castel San Pietro Terme e con il patrocinio del Comune. Durante la serata verranno raccolti fondi a offerta libera da devolvere ai reparti Covid degli ospedali della nostra zona. Prenotazione sul sito o al telefono della Pro Loco e obbligo di mascherina.

Venerdì 25 alle 20 prenderà il via “Castel San Pietro Terme a luci rosse”, replica dell’apprezzata visita guidata in centro storico proposta dalla Pro Loco (ritrovo in piazza XX Settembre). Cambio di orario sabato 26 per l’altra visita guidata a cura di Pro Loco “Alberi secolari e natura nel Parco Lungo Sillaro” che partirà alle 15 anziché alle 10 da piazza XX settembre. E’ obbligatoria la prenotazione sul sito www.prolococastelsanpietroterme.it (info 051.6954135 – info@prolococastelsanpietroterme.it)

In questo fine settimana lo stand di degustazione del castrato in piazza XX Settembre non sarà allestito. Si possono comunque gustare i prodotti tipici e le eccellenze castellane in tutte le trattorie e i ristoranti della città. Qualche consiglio? Date un’occhiata qui: http://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/15/46/citta-e-territorio/dove-mangiare

Non solo il centro storico di Castel San Pietro Terme, il quarto fine settimana di settembre, coinvolge anche Osteria Grande. Sabato 26 dalle 16.30 e domenica 27 dalle 10.30 torna la manifestazione “Osteria sul lago… in Festa” nell’area del Laghetto comunale Mariver.

Infine domenica 27 il consueto appuntamento dell’ultima domenica del mese con il Castro Antiquarium, mercato dell’antiquariato nel centro storico del capoluogo.

Info e aggiornamenti sugli eventi del Settembre Castellano: Comune di Castel San Pietro Terme Servizio Turismo e Agricoltura 051 6954112-214 – sito www.cspietro.it e pagina Facebook del Comune – Pro Loco tel. 051 6951379 – pagina Facebook Prolococastelsanpietro Terme – www.prolococastelsanpietroterme.it