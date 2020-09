Imola. La voglia di essere presenti di tantissimi appassionati della Formula uno ha scatenato una vera e propria caccia al biglietto, tanti che i primi posti messi in vendita sono andati esauriti a tempo di record.

E così, dopo neanche una giornata di apertura della biglietteria, i tagliandi disponibili on line sul sito Ticketone.it, sono andati esauriti, segnale inequivocabile di quanto il Formula 1 Emirates GP dell’Emilia Romagna fosse un evento atteso e di quanto stia calamitando l’attenzione degli appassionati di Formula 1. La Tribuna H (Rivazza) è andata esaurita in poche ore, ora la vendita procede per gli altri settori delle Tribune più ambite ma si prevede un sold out in tempi stretti.

Ricordiamo che i biglietti sono acquistabili su Ticketone e che tutte le informazioni sono disponibili sul sito e sulle pagine social ufficiali dell’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari.

“Il dato di questo inizio della prevendita è davvero un segnale emozionante – afferma Uberto Selvatico Estense, presidente Formula Imola -. Ciò dimostra come gli appassionati, rassicurati da un sistema di gestione del pubblico già collaudato a Misano ed al Mugello con risultati molto positivi in termini di sicurezza, non vedevano l’ora di tornare sugli spalti delle tribune dell’Autodromo. Si dovranno ovviamente rispettare il distanziamento sociale sia nelle fasi di accesso che di deflusso, ma ciò sarà possibile mediante l’utilizzo di parcheggi dedicati ad ogni tribuna. Il Covid ci può piegare ma non spezzare, la pandemia ha solo tenuto sopito questa grande passione ed ora la possibilità di vivere le emozioni dal vivo si rivela un’occasione unica e da non perdere per i fans. Stiamo dimostrando al Circus della Formula 1 che la risposta della Motor Valley è davvero straordinaria in termini di passione, fantasia e colore, pur nel rispetto delle regole, e con queste basi sono sicuro che la nostra candidatura per rientrare nel calendario del futuro come Gran Premio classico prenderà davvero piede”.