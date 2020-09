Imola. Dalla colazione all’aperitivo, passando per il gelato, riecco le delizie d’autore di Gio’s. Dopo alcune settimane di chiusura per lavori di ampliamento e sistemazione sabato 26 settembre riapre “Gio’s delizie d’autore” in via Lenci 6 a Imola (zona Campanella).

Dalle 8 alle 12 appuntamento colazione con l’offerta di cornetti; alle ore 16 cerimonia di inaugurazione dell’angolo Gelato con degustazione gratuita.

La grande novità di questa riapertura è, appunto il gelato, che verrà prodotto nel laboratorio artigianale nel retro del locale, accanto alla nuova pasticceria e che potrà essere gustato tutto l’anno perché “il gelato ‘sciolto’, soprattutto se di qualità, ormai non fa distinzione di stagione. Lo si gusta in ogni stagione”.

I locali sono stati quindi ampliati per potenziare l’offerta di pasticceria, gestita da tre pasticceri guidati in maniera attenta e puntuale del Maestro Pasticcere Gabriele Spinelli, e per creare la nuova gelateria artigianale. Il tutto a vista, in modo che il cliente che si ferma, anche solo per un caffè, ha modo di vedere con i suoi occhi le lavorazioni. Un locale confortevole e accogliente per le colazioni, per una pausa caffè, per un tè o una merenda pomeridiana, per un gelato, fino agli aperitivi e ai cocktail curati dal barman Andrea Capra.

Ma Gio’s è anche servizio d’asporto per qualsiasi evento, occasione e cerimonia. Il Covid in qualche modo sta cambiando le nostre abitudini, perché allora negarsi qualche coccola assaggiando prodotti artigianali e di qualità.

“Il nostro obiettivo è realizzare prodotti di altissima qualità – racconta tutto lo staff – per offrire agli imolesi l’occasione di trascorrere qualche minuto della giornata in un posto elegante, in maniera confortevole e gustosa. Ma anche da potere gustare in famiglia o nelle occasioni più importanti. Ci piacerebbe essere considerati come una gioielleria del gusto”.