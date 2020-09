Imola. Dopo la nomina del nuovo sindaco, ora tocca ai consiglieri comunali. In tutto 24, 15 vanno alla maggioranza, 9 alla minoranza.

Maggioranza: 15 consiglieri su 24 in totale (oltre al sindaco eletto)- Al gruppo di liste Partito democratico Panieri Sindaco, lista Imola Corre Panieri Sindaco, lista Imola Coraggiosa Ecologista Progressista collegate con il candidato eletto sindaco sono stati assegnati 15 seggi, così distribuiti: alla lista Partito democratico Panieri Sindaco, collegata con il candidato eletto sindaco, sono assegnati 12 seggi: Fabrizio Castellari; Roberto Visani (detto Stino); Giacomo Gambi; Daniela Spadoni; Lisa Laffi; Francesca Degli Esposti (detta Fru); Chiara Sorbello; Pierangelo Raffini; Sonia Manaresi; Cecilia Ricci; Maria Lorena Trotta; Bruna Gualandi; alla lista Imola Corre Panieri Sindaco collegata con il candidato eletto sindaco sono assegnati 2 seggi: Antonio Ussia; Alan Manara; alla lista Imola Coraggiosa Ecologista Progressista collegata con il candidato eletto sindaco è stato assegnato 1 seggio: Elisa Spada.

Minoranza: 9 consiglieri. Il gruppo di liste Lega Salvini Premier, lista Giorgia Meloni Fratelli d’Italia, lista Forza Italia collegate con Daniele Marchetti (candidato sindaco non eletto) avrà 7 seggi, così distribuiti: Daniele Marchetti (candidato sindaco non eletto); Lega Salvini Premier 4 seggi: Simone Carapia, Serena Bugani, Riccardo Sangiorgi, Rebecca Chiarini; la lista Giorgia Meloni Fratelli d’Italia 2 seggi: Nicolas Vacchi, Maria Teresa Merli.

Per il gruppo di liste Lista Civica Cappello Sindaca e lista Imola Riparte collegate con Carmela Cappello (detta Carmen) entra in Consiglio comunale Carmela Cappello (detta Carmen) (candidata sindaco non eletta).

Per il Movimento Ilblogdellestelle.it entra in Consiglio comunale Ezio Roi (candidato sindaco non eletto).