Imola. Un incendio è scoppiato su un tetto di un’abitazione verso le 8.30 del 25 settembre. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Clelia per per spegnere le fiamme in un appartamento.

A bruciare è stato il tetto di un villino d’epoca di tre piani. La squadra intervenuta ha spento l’incendio che ha distrutto circa trenta mq di copertura. Per fortuna, non ci sono stati feriti.