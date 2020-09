Castel San Pietro (Bo). L’attenzione della Polizia Locale nel controllo del territorio, con la nuova capillare programmazione della campagna sicurezza ideata dal comandante Leonardo Marocchi, ha consentito di mettere in salvo un uomo di 68 anni che vagava in stato confusionale, prevenendo possibili conseguenze per la sua incolumità.

“Nel primo pomeriggio di venerdì 25 settembre – racconta il comandante Leonardo Marocchi – una pattuglia in servizio di perlustrazione lungo la via Emilia ha notato una persona anziana che camminava con passo incerto e barcollante, invadendo a più riprese e pericolosamente la carreggiata della statale. Prontamente, gli agenti hanno posto il veicolo di servizio a protezione dell’uomo, che indossava il solo pigiama, non aveva alcun documento o cellulare e appariva fortemente disorientato, tanto da non essere in grado di fornire informazioni sulla propria identità e provenienza. L’anziano è stato quindi accompagnato negli uffici del Comando in Municipio, dove sono state subito avviate le ricerche, coinvolgendo i Servizi sociali e le altre forze dell’ordine”.

Dopo un paio di ore di indagini, l’uomo è stato ricondotto dai suoi famigliari che, preoccupati, avevano segnalato il suo allontanamento dall’abitazione che si trova a Ozzano dell’Emilia. Inoltre, in conseguenza dell’accaduto, è stata trasmessa una segnalazione ai Servizi sociali del Comune di residenza, affinché la famiglia venga supportata nella gestione di un probabile disturbo cognitivo.