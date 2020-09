Bologna (Aggiornamento ore 12 del 28 settembre). Meno tamponi meno positivi. Una giornata all’insegna del calo dei contagiati rispetto a ieri, ma con situazioni diverse da regione a regione. Ad esempio in Campania, che nella giornata odierna è quella che segna più casi, i positivi continuano a crescere e oggi hanno raggiunto quota 295. Nessuna regione fa registrare 0 casi. La giornata odierna segna 1.494 casi (- 272 rispetto a ieri), ma con meno tamponi: 51.109 (- 36.605), 16 i decessi (- 1). I ricoverati nelle terapie intensive sono 264 (+ 10). 773 i guariti (ieri 724). Il numero dei malati supera quota 50mila (50.323), era dal 27 maggio scorso che non si superava questo livello. In Emilia Romagna su circa 5.000 tamponi e 2.096 test sierologici si registrano 85 positivi (- 11). Nessun decesso.

La situazione nell’Ausl di Imola

Oggi l’Ausl di Imola non registra alcun nuovo caso e nessun guarito. Restano 582 i casi totali e 102 casi attivi.

Nel weekend appena trascorso sono stati 7 i casi registrati, 6 asintomatici e 1 sintomatico, e più precisamente 3 di Imola, 1 di Castel San Pietro, 1 di Borgo Tossignano, 1 Castel Guelfo, 1 fuori territorio, che all’indagine epidemiologica risultano rientrati da vacanze in Italia (2 casi), contatti stretti di casi già accertati (2 casi), contatto stretto familiare (1 caso), casi sporadici (1 caso), rientro da Paese extra UE (1 caso), Sono state invece 6 le guarigioni.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 35.113 casi di positività, 85 in più rispetto a ieri, di cui 36 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: sul totale dei nuovi casi, 37 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 52 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti.

Sono 14 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e regioni della Francia. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 2.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 37,6 anni.

Sui 36 asintomatici, 23 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 9 attraverso i test per categorie a rischio introdotti dalla Regione, 4 con gli screening pre-ricovero. Nessun nuovo decesso.

Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (20), Parma (15), Ravenna (13) e a Forlì (13).

In particolare, in provincia di Bologna, su 20 nuovi positivi, 13 riguardano focolai noti di origine familiare o per frequenza in luoghi pubblici, 7 sono casi sporadici. Dei 10 casi asintomatici, 7 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 2 per aver effettuato il tampone in quanto categoria professionale a rischio, 1 per tampone in pre ricovero.

In provincia di Parma, su 15 nuovi positivi (di cui 12 sintomatici e 3 asintomatici), 6 sono casi di rientro dall’estero (3 dalla Moldavia e 3 dalla Tunisia), 3 sono pazienti con sintomi, 3 sono stati rilevati nell’ambito di attività di contact tracing, 1 per test effettuato in pre ricovero, 1 per test durante il ricovero e 1 da screening per categorie professionali.

Su 13 casi in provincia di Ravenna, 6 sono asintomatici e 7 con sintomi. Nel dettaglio: 11 casi emersi come contatti di casi già noti, di cui 9 in ambito familiare; 1 caso a seguito di tampone eseguito per ricovero ospedaliero dovuto ad altra patologia, 1 caso legato a rientro dall’estero (Slovacchia).

A Forlì si registrano 13 casi, di cui 5 sintomatici e 8 asintomatici individuati attraverso attività di contact tracing. Undici appartengono allo stesso focolaio lavorativo, già noto, uno è risultato positivo per contatto con una persona di rientro dalla Tunisia e uno dopo aver effettuato il tampone richiesto dalla ditta per cui lavora.

I tamponi effettuati sono 5.095, per un totale di 1.155.920. A questi si aggiungono anche 2.096 test sierologici.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 4.685 (+3 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 4.469 (+3 rispetto a ieri), il 95% dei casi attivi. Stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva: 15. Invariato anche quello dei pazienti ricoverati negli altri reparti Covid: 201.

Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 25.946 (+82 rispetto a ieri): 8 “clinicamente guarite” (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 25.938 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Questi i casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.034 a Piacenza (+4, di cui 3 sintomatici), 4.288 a Parma (+15, di cui 12 sintomatici), 5.783 a Reggio Emilia (+9, di cui 6 sintomatici), 4.890 a Modena (+8, di cui 4 sintomatici), 6.257 a Bologna (+20, di cui 10 sintomatici), 582 a Imola (invariato), 1.442 a Ferrara (invariato), 1.792 a Ravenna (+13, di cui 7 sintomatici), 1.355 a Forlì (+13, di cui 5 sintomatici), 1.114 a Cesena (+1 sintomatico), 2.576 a Rimini (+2, di cui 1 sintomatico).