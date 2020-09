Imola Le iniziative, a ingresso libero con prenotazione obbligatoria (05427602657 – 602619), nella Biblioteca comunale si svolgeranno, nel giardino del cedro o nella sala San Francesco nel mese di ottobre.

Giovedì 1 ottobre 2020 ore 17 – Liceali doc. fare documentari a scuola – Proiezione dei documentari realizzati nell’ambito delle ore scuola- lavoro “In medio stat Imola” e “La città dei matti” sono due documentari realizzati da alcune classi del liceo scientifico Valeriani in collaborazione con l’associazione “Documentaristi Emilia-Romagna”. l progetti, sviluppati come percorsi di alternanza scuola-lavoro, sono lo specchio di adolescenti che si confrontano, riflettono e interrogano il territorio imolese per restituire attraverso il linguaggio filmico ciò che più li ha interessati ed emozionati. Prima proiezione ore 17 – seconda proiezione ore 18.

Sabato 3 ottobre 2020 ore 11.15 – L’arte di farsi conoscere. Formiggini e la diffusione del libro e della cultura

italiana nel mondo – Presentazione del libro di Elisa Pederzoli (AIB, 2019). Angelo Fortunato Formiggini (1878-1938), editore ebreo modenese, pose fine alla attività della sua casa editrice togliendosi la vita dopo la promulgazione delle leggi razziali fasciste. Il libro rivela un aspetto meno indagato del suo lavoro editoriale e intellettuale: il progetto di promozione del libro e della cultura italiana all’estero. Presentano Vittorio Ponzani, vicepresidente nazionale dell’Associazione Italiana Biblioteche e Antonio Castronuovo, saggista e traduttore. Alla presenza dell’autrice e di Renato Cecilia Santamaria, nipote di Formiggini. Introduce Roberta Turricchia Biblioteca comunale di Imola – presidente regionale Associazione Italiana Biblioteche Emilia-Romagna. Elisa Pederzoli, dottore di ricerca in Culture letterarie e filologiche all’Università di Bologna, imolese di origine, è responsabile della Biblioteca comunale di Crevalcore.

