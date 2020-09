Toscanella di Dozza (Bo). Sabato 3 ottobre, l’offerta di frutta e verdura di qualità nel territorio imolese, si arricchirà di un nuovo punto vendita, in via Manella 3 a Toscanella. Infatti proprio alle ore 15 di sabato prossimo, verrà ufficialmente inaugurato il punto vendita di frutta e verdura dell’azienda “Dalla terra alla tavola”, posto lungo la paesaggistica via Manella, strada che attraversando una bellissima zona di campagna collega Toscanella alla zona industriale di Imola, e a Castel Guelfo.

Rispettando tutte le norme anti Covid e alla presenza di autorità locali, nonchè degli stessi produttori e collaboratori, l’inaugurazione sarà l’occasione per poter conoscere direttamente quello che vuol diventare un punto vendita di frutta e verdura di qualità, dove per qualità si intende l’auto produzione da parte dei soci, a garanzia della freschezza, genuinità, e salubrità.

Al momento, il punto vendita è già operativo ed è costituito da un chiosco, con possibilità di parcheggio, in una gradevole zona, dove, oltre alla possibilità di fare acquisti di frutta stagionale e di tutte le verdure, e può essere anche l’occasione per una piacevole sosta rilassante.

Per tutti coloro che parteciperanno all’inaugurazione di sabato 3 ottobre ci sarà un buffet ed una sorpresa omaggio.

Il progetto aziendale “Dalla terra alla tavola” è appena all’inizio, ma i loro promotori hanno sicuramente in animo, e stanno già lavorando con competenza e passione, per poter ampliare l’offerta sia del fresco, ma anche in prodotti lavorati e conservati, e di servizi.

Ovviamente il chiosco, avrà un orario di apertura di tipo stagionale. In questo periodo l’orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il sabato solo la mattina.

Per chi desidera avere informazioni e restare aggiornato, può contattare “Dalla terra alla tavola” al cellulare 327.2830778 oppure per email a: dallaterraallatavola.dozza@gmail.com; su facebook: dalla terra alla tavola; e in instagram: dalla.terraallatavola