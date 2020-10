Medicina. Incidente stradale mortale nel pomeriggio del 1° ottobre in via San Vitale. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.

Il terribile scontro si è verificato fra un motociclista, Vanes Venturi, 68enne italiano pensionato, residente a Medicina, in sella a una Ducati Multistrada e un’automobilista, 40enne italiana alla guida di una Renault Clio. Mentre la Renault Clio, in direzione Bologna, stava svoltando a sinistra nel centro abitato , l’uomo in moto ha cercato di sorpassarlo sulla sinistra, proprio in quel momento, con una manovra azzardata e ha preso in pieno la fiancata dell’auto.

Soccorso dai sanitari del 118, l’anziano motociclista è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna, ma qualche ora dopo è deceduto per le ferite riportate nell’impatto che lo ha fatto volare per una trentina di metri.