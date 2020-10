Castel San Pietro Terme (BO). Al vi al rassegna di incontri “Ambiente oggi e(‘) domani” organizzato da Comune di Castel San Pietro Terme, assessorati alla Cultura e all’Ambiente, Biblioteche comunali, in collaborazione con la libreria indipendente Atlantide.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 9 ottobre, ore 18.15, alla libreria Atlantide (via Mazzini 93) e vedrà la presenza di Stefano Caserini che svolge da anni attività di ricerca nel settore dell’inquinamento dell’aria e di recente si è occupato delle strategie di riduzione dei gas climalteranti. Durante la serata presenterà il suo libro “Il clima è già cambiato. 9 buone notizie sul cambiamento climatico”. Presenzierà l’associazione Gastello.

“Accordo di Parigi, scioperi per il clima, eventi atmosferici estremi, incendi in Amazzonia, avvio del Green Deal europeo sono alcuni dei principali fattori che hanno accresciuto, negli ultimi anni, la copertura mediatica sull’ambiente e, di conseguenza, l’attenzione per le tematiche ambientali – spiega l’assessore alla Cultura del Comune di Castel San Pietro Terme, Fabrizio Dondi -. Il riscaldamento globale viene infatti ormai sempre più percepito come una preoccupazione reale, da fronteggiare con provvedimenti a tutti i livelli. Dalle nostre azioni dipende la possibilità di avere un futuro sostenibile per la nostra presenza sulla Terra. Questo ciclo di cinque incontri nasce con l’intento di aumentare questa consapevolezza ma anche di suggerire azioni e pratiche virtuose, parlando di ambiente, di come è oggi e di cosa ci prospetta un domani che è molto più vicino di quanto spesso pensiamo”.

Rassegna_“Ambiente oggi e(‘) domani”_il_programma

La prima iniziativa

ll riscaldamento globale è la grande questione ambientale di questo secolo. La scienza è chiara: entro pochi decenni, dobbiamo rottamare l’attuale sistema energetico e costruirne uno basato sull’efficienza. Se è vero che il tempo è sempre più scarso – la “buona” notizia in meno rispetto alla prima edizione – è anche vero che, come scrive Stefano Caserini, “la storia di come gli esseri umani del XXI secolo hanno cambiato il clima del pianeta è in buona parte ancora da scrivere. Le scelte che faremo nei prossimi decenni contano assai”.

Posti assegnati la sera stessa fino ad esaurimento disponibilità in base alle riduzioni di capienza delle sale previste dalle normative di contrasto al Covid-19. Per ulteriori informazioni contattare Libreria Atlantide: tel. 051.6951180; email: info@atlantidelibri.it.