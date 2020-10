Imola. Una buona notizia per tutti gli appassionati che desiderano assistere al Formula 1 Emirates Gran Premio dell’Emilia Romagna, in programma dal 31 ottobre all’1 novembre all’autodromo “Enzo e Dino Ferrari”.

Sarà possibile infatti acquistare i biglietti per le tribune (ricordiamo che diversi settori sono già sold-out) non solo on line sul sito di Ticketone (https://www.ticketone.it/artist/formula-1-gran-premio-dell-emilia-romagna/) ma anche alla biglietteria dell’autodromo, come sempre situata nella sede di IF (Imola Faenza Tourism Company) in piazza Ayrton Senna.

Un’occasione da non perdere, quella di assistere al Formula 1 Emirates Gran Premio dell’Emilia Romagna, anche perché tutti coloro che acquisteranno i biglietti di qualunque tribuna, avranno a disposizione un maxischermo per seguire tutte le fasi della gara. Ricordiamo che il programma è articolato su due giornate, con prove libere e qualifiche il sabato, gara la domenica, questo ovviamente per quel che riguarda la Formula 1.

Per tutti coloro che vogliono acquistare il biglietto, questi gli orari previsti per la biglietteria nella sede di IF: dalle 10.00 alle 18.,00 dal lunedì al venerdì e dalle 10.00 alle 17.00 il sabato e la domenica. Informazione importante, segnaliamo che la biglietteria sarà aperta da lunedì 5 ottobre e fino alla giornata del 25 ottobre compresa, non essendo previsto l’acquisto in loco nella settimana del Formula 1 Emirates Gran Premio dell’Emilia Romagna.

In ottemperanza alle disposizioni anti Covid 19, l’accesso alla sede di IF sarà consentito in maniera contingentata. Inoltre, per le stesse prescrizioni, non saranno emessi biglietti cartacei in loco – i biglietti saranno inviati tramite mail in formato digitale. I biglietti sono nominativi, pertanto al momento dell’acquisto sarà necessario comunicare i dati personali e mail di recapito.

Info biglietteria: 0542 655144 – Informazioni e prenotazioni alberghiere: 0542 25413 – info@imolafaenza.it