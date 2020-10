Imola. Verso le 17.30 del 6 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra e un mezzo di appoggio, un’autobotte, per un incendio all’interno di un box auto in un condominio di via Verità.

L’incendio non ha provocato feriti, solamente danni materiali alle cose all’interno del garage e alla sua struttura. I pompieri hanno spento velocemente il rogo prima che si propagasse ai manufatti vicini. Insieme al 115, era presente anche la polizia di stato.