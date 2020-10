NOME: Clai, cooperativa a Imola dal 1962

SEDE: Clai S.c.a. – Via Gambellara 62/A – Sasso Morelli – Imola (BO)

CENTRO DIREZIONALE: Villa La Babina – Sasso Morelli

STABILIMENTO DI FAENZA: Via S. Silvestro 178 – Faenza (RA)

CHI SIAMO: Clai (Cooperativa lavoratori agricoli imolesi) è una Cooperativa agricola che opera nell’agroalimentare sia nel settore dei salumi, con una particolare specializzazione nel segmento del salame, che in quello delle carni fresche bovine e suine. L’azienda opera principalmente in due stabilimenti: a Sasso Morelli di Imola (BO) dedicato alla produzione dei salumi e a Faenza (RA) dove si effettuano macellazione e sezionamento dei bovini e dei suini, adottando le procedure operative più avanzate per assicurare il benessere animale e alti standard di qualità nel sistema di trasformazione e lavorazione.

I prodotti dell’azienda sono presenti in tutti i canali di vendita e in tutte le regioni Italiane.

Negli ultimi anni Clai ha sviluppato la sua presenza all’estero soprattutto nel comparto dei salumi.

Fanno parte della cooperativa 256 soci, formati sia da soci allevatori che conferiscono il bestiame, che da soci lavoratori che svolgono la loro attività nei vari settori dell’impresa.

Ad oggi Clai occupa 470 lavoratori ed il fatturato 2016 ha superato i 230 milioni di euro.

TIPO DI ATTIVITA’: Lavorazione carni e formaggi

CONTATTI: Tel. +39 0542.55711 – Fax +39 0542.55777 – segreteria@clai.it

SITO: https://www.clai.it/

SOCIAL: Facebook, Linkedin, Instagram, You tube.