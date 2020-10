NOME: Confartigianato Bologna Metropolitana

SEDE: Vai alle sedi >>>>

CHI SIAMO: L’imprenditore, l’artigiano, il lavoratore autonomo sono il cuore del nostro lavoro quotidiano, che svolgiamo con grande cura e puntualità, per offrire servizi e consulenze di qualità e per aiutare le imprese a liberare risorse per meglio competere e sviluppare volume di affari.

Le persone e la loro formazione sono per noi un valore primario. I professionisti che operano nelle nostre sedi sono impegnati con passione in un continuo aggiornamento legislativo, normativo e di tutte le discipline che ci consentono di accompagnare l’imprenditore e la sua famiglia in tutte le fasi della sua vita e della sua attività.

Confartigianato Bologna Metropolitana, forte anche dell’appartenenza alla più grande associazione nazionale della piccola e media impresa, è nel territorio bolognese la più professionale ed efficace organizzazione di negoziazione e di rappresentanza sindacale. Rappresentiamo gli imprenditori nelle vertenze con la massima determinazione e portiamo le loro istanze ai livelli più alti del sistema istituzionale.

TIPO DI ATTIVITA’: Servizi per le imprese, consulenze, formazione

MODALITA’ DEL SERVIZIO: Rivolgersi alle sedi di Confartigianato del territorio

CONTATTI – Sede legale: via Delle Lame, 102 – Bologna – Tel. 051 5288601 – 051 520433 – Fax 051 728906 | Sede di Imola: Viale Amendola, 56 D – Tel. 0542 42112 – Fax. 0542 44370

E-Mail: info@assimprese.bo.it

SITO: https://www.assimprese.bo.it/

SOCIAL: Facebook, Linkedin, Instagram