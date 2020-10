NOME: Libreria Atlantide

SEDE: Via Giuseppe Mazzini 93, 40024 – Castel San Pietro Terme (BO)

CHI SIAMO: Atlantide S.N.C. di Marcello Zarattani e Marco Zirotti è una libreria indipendente aderente all’Associazione Librai Italiani. Siamo a Castel San Pietro Terme dal 1993. Abbiamo 100 mq di assortimento di libri di qualità; novità editoriali e catalogo anche di piccoli editori. A disposizione un ricco settore di letture consigliate dai librai. All’interno di Atlantide c’è anche una vera e propria libreria per bambini e ragazzi.

Un nostro punto di forza è il servizio, facciamo arrivare ogni tipo di libro che serve ai nostri clienti: dai testi di piccoli editori non distribuiti nazionalmente, ai testi per la scuola, ai libri in lingua straniera.

Effettuiamo anche ricerche di libri fuori catalogo e non più in commercio; e i risultati sono spesso sorprendenti.

TIPO DI ATTIVITA’: Vendita libri, prenotazione libri e libri scolastici, servizi per le biblioteche e per le aziende, organizzazione iniziative culturali

PROGETTI IN ESSERE: “Ambiente oggi e(‘) domani” >>>>

CONTATTI: Tel. 051.6951180 – Fax. 015.86011 – info@atlantidelibri.it

SITO: http://atlantidelibri.it/

SOCIAL: Facebook.