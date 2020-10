NOME: Noesis

SEDE: Via Andrea Ercolani 5/B – 40026 – Imola (BO)

CHI SIAMO: Aumentiamo i tuoi guadagni, ottimizzando il tuo modello di business, compattando i costi e riducendo le dispersioni. Attraverso competenze specifiche e diversificate dei nostri Professionisti, aiutiamo te e i tuoi collaboratori a portare più valore ai tuoi clienti, innovando Struttura, Organizzazione, Management, Obiettivi commerciali e Risultati economici, monitorati da precisi indicatori di misurabilità. Costruiamo il nostro successo migliorando la tua qualità aziendale.

TIPO DI ATTIVITA’: Organizzazione aziendale, Innovazione commerciale, Business training, Controllo di gestione, Formazione,

PROGETTI IN ESSERE: Le domade ricorrenti…

Se sei un Imprenditore, un professionista, ti sarai posto almeno una volta (ma sicuramente più di una) queste domande:

👉 Come posso guadagnare di più?

👉 Quali azioni di marketing devo mettere in campo per avere più clienti?

👉 Come posso gestire i miei Collaboratori, nel modo più produttivo?

👉 Quali azioni occorrono per battere la concorrenza?

👉 Con quali strategie posso far crescere la mia attività?

👉 In che modo posso rendere autonomo ed efficace il mio sistema imprenditoriale?

Da oltre 15 anni noi di Noesis affianchiamo operativamente Imprenditori e Professionisti nella crescita del loro Business gestendo percorsi e interventi sulle principali aree della gestione d’Impresa: Modello di business, Organizzazione, Sistema commerciale e Controllo di gestione.

Per conoscerci, ascoltarti e presentarti la nostra efficace metodologia dedicata alle PMI e ai Professionisti.

Lavoreremo insieme a te per valorizzare le tue potenzialità e costruire il piano d’azione più efficace verso un ulteriore miglioramento misurabile e duraturo. Richiedi un incontro gratuito a asta@noesis-evolve.it.

CONTATTI: Tel: 0542.641922 – asta@noesis-evolve.it

SITO: www.noesis-evolve.it

SOCIAL: Facebook, Linkedin.