Roma. Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto legge finalizzato ad affrontare questa nuova fase di crescita dei contagi. Prorogato lo stato d’emergenza sanitario al 31 gennaio. Le mascherine diventano obbligatorie anche all’esterno, a meno che non si viva in situazioni di assoluto isolamento. Il consiglio comunque è di usarle anche nei contatti famigliari. Le Regioni potranno adottare solo misure più restrittive, sarà vietato adottare misure più soft. Il tutto per evitare nuove misure restrittive per le attività economiche e sociali.