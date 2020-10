NOME: Infermieri di Montericco

SEDE: via Zaccherini 15/A, 40026 Imola (BO)

CHI SIAMO: Siamo Infermieri liberi professionisti. Ciò vuol dire che la cortesia, l’attenzione ai particolari e la qualità del nostro operato sono requisiti fondamentali che poniamo nella nostra professione.

Il nostro scopo è quello di promuovere e diffondere la prevenzione primaria in cui crediamo fortemente. Inoltre ci prendiamo cura, di te, del tuo stato di salute e al miglioramento della tua qualità di vita.

Facciamo questo tutti i giorni, con impegno e passione perché la salute come dice l’Organizzazione mondiale della sanità, non è soltanto l’assenza della malattia ma un completo benessere, fisico, psichico e sociale.

TIPO DI ATTIVITA’: Grazie alle nostre collaborazioni siamo in grado di offrirvi esami di prevenzione, innovativi, semplici e rapidi a costi contenuti che consentono di monitorare il vostro stato di salute senza spendere troppo. Eseguiamo prelievi sia in ambulatorio che a domicilio con refertazioni mediche in tempi rapidi. Siamo all’avanguardia nella cura delle ulcere da pressione, ferite chirurgiche, ustioni e ogni tipo di ferita complessa. Realizziamo progetti grazie all’infermiere di famiglia che vi consentono di monitorare e mantenere un adeguato livello psicofisico in base alle vostre esigenze. Inoltre eseguiamo iniezioni intramuscolari, sottocutanee, cateterismi vescicali, clisteri evacuativi, rimozione tappi di cerume, terapia endovenosa e vi supportiamo nella gestione delle stomie. Infine guardiamo al vostro benessere, eseguiamo trattamenti linfodrenanti metodo Vodder , una forma altamente specializzata di massaggio anticellulite che riduce notevolmente gli edemi di origine linfatica e aiuta il flusso linfatico ad eliminare le tossine.

CONTATTI: Tel. 392. 4542040 – infermierimontericco@gmail.com

SITO: https://infermieridimontericco.com/

SOCIAL: Facebook, Linkedin.